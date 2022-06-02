Beşiktaş Cenk Tosun'da anlaşmaya yakın!

Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Cenk Tosun'da anlaşmaya yakın!
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02 Haziran 2022 14:48
Beşiktaş, Everton'a sattığı eski futbolcusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.

NTV'nin haberine göre, siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

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