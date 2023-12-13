Beşiktaş, Çekya'da istediğini alamadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off ilk maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Zabiny'e 73-63 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Çekya'da istediğini alamadı
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13 Aralık 2023 22:40
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çekya'nın Zabiny ekibine 73-63 yenildi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, devreye de 45-32 yenik girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten Beşiktaş, son çeyreğe 59-56 geride girerken maçtan da 73-63 mağlup ayrıldı.

Play-off turunda rövanş maçı, 21 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

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