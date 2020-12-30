Beşiktaş: "Çebi'nin koronavirüs testi pozitif"

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş: 'Çebi'nin koronavirüs testi pozitif'
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30 Aralık 2020 16:05
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testininin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"



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