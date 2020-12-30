Beşiktaş: 'Çebi'nin koronavirüs testi pozitif'

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testininin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"