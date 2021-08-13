Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11
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13 Ağustos 2021 03:06
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş,  sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tyler Boyd'un yanı sıra karantina süreci devam eden Alex Teixeira maç kadrosunda yer almıyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Gökhan, Atiba Hutchinson, Larin, Kenan



Çaykur Rizespor
Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ve sonuçları

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş sezonu genellikle kazanarak açıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Son 8 sezonda tek mağlubiyet

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.


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