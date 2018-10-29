Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.Ligde 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.Geride kalan haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, takipçileri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 1 puan önünde haftayı lider tamamladı.Galatasaray-Bursaspor: 1-1Kasımpaşa-Akhisarspor: 5-0Medipol Başakşehir-Kayserispor: 1-0Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: 1-1MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1Göztepe-Beşiktaş: 2-0Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0Ligde 9. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:26 Ekim Cuma:20.00 Bursaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)27 Ekim Cumartesi:13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Atiker Konyaspor 0-1 Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Antalyaspor 1-1 Trabzonspor (Antalya)28 Ekim Pazar:13.30 Kayserispor 2-0 Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)18.00 Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray (Yeni Malatya)20.30 Fenerbahçe 1-3 MKE Ankaragücü (Ülker)29 Ekim Pazartesi:20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.