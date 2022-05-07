Beşiktaş, Can Bozdoğan için fiyat arttırdı

Beşiktaş'ta yönetim, kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile sıkı pazarlık yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Can Bozdoğan için fiyat arttırdı
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07 Mayıs 2022 10:45
Beşiktaş'ın sezon başında Alman ekibi Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kolları sıvadı.

Genç orta saha oyuncusunu kiralamak için 200 bin Euro ödeyen Kara Kartal, 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek istemiyor.

Yönetim, 1 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklarda son olarak 1.3 milyon Euro teklifte bulundu.

Beşiktaşlı yöneticiler, kısa bir süre içerisinde Schalke ile görüşerek bu transferi resmiyete dökmek için hamlede bulunacak.

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