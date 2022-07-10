BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO

SATIŞTAN PAY KARARI

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

GELECEĞİ HAKKINDA CABRAL NE DEDİ?

Kadrosunu Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'le güçlendiren Beşiktaş, bir yıldızın daha peşinde. Yönetim, Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı. Oyuncu için teklif yükseltildi.Sporting ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için fiyat artırdı. Beşiktaş'ın, Jovane Cabral için Sporting'e yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükselttiği iddia edildi.Siyah-beyazlıların bu teklifin yanı sıra Cabral için sonraki satıştan da pay vermeyi önerdiği belirtildi. Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral için Beşiktaş, 3 milyon Euro olan teklifi yükselme kararı aldı. Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek" ifadelerini kullandı.