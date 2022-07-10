Kadrosunu Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'le güçlendiren Beşiktaş, bir yıldızın daha peşinde. Yönetim, Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı. Oyuncu için teklif yükseltildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO
Sporting ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için fiyat artırdı. Beşiktaş'ın, Jovane Cabral için Sporting'e yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükselttiği iddia edildi.
SATIŞTAN PAY KARARI
Siyah-beyazlıların bu teklifin yanı sıra Cabral için sonraki satıştan da pay vermeyi önerdiği belirtildi. Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.
BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral için Beşiktaş, 3 milyon Euro olan teklifi yükselme kararı aldı. Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.
GELECEĞİ HAKKINDA CABRAL NE DEDİ?
Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO
Sporting ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için fiyat artırdı. Beşiktaş'ın, Jovane Cabral için Sporting'e yaptığı teklifi 3.5 milyon Euro'ya yükselttiği iddia edildi.
SATIŞTAN PAY KARARI
Siyah-beyazlıların bu teklifin yanı sıra Cabral için sonraki satıştan da pay vermeyi önerdiği belirtildi. Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.
BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral için Beşiktaş, 3 milyon Euro olan teklifi yükselme kararı aldı. Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı.
GELECEĞİ HAKKINDA CABRAL NE DEDİ?
Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek" ifadelerini kullandı.