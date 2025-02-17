Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!

Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolundaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'u geriye düşse de mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini aldı.



Beşiktaş bu sezon dev maçlarda özellikle de iç sahada başarılı bir görüntü sergiledi.



Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup etti.



3 GALİBİYET DE FARKLI HOCALARDAN



Beşiktaş bu galibiyetleri sırasıyla Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde alarak ilginç bir sonuca da imza attı.



Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.



LYON'UN SERİSİNİ SONLANDIRDI



Bu sezon Avrupa Ligi'ne de lig aşamasında veda eden Beşiktaş, kötü performansa rağmen unutulmaz galibiyetler elde etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ni 6. sırada bitiren Lyon'u deplasmanda tek golle devirerek tek yenilgisini yaşattı.



BİLBAO'YA ZİRVE YARIŞINDA ÇELME



Beşiktaş, yine Avrupa Ligi'nde Lazio ile zirve ortağı olan Athletic Bilbao'yu da evinde 4-1 yenerek rakibinin namağlup serisini bitirdi.



