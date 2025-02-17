Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolundaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'u geriye düşse de mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini aldı.
Beşiktaş bu sezon dev maçlarda özellikle de iç sahada başarılı bir görüntü sergiledi.
Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup etti.
3 GALİBİYET DE FARKLI HOCALARDAN
Beşiktaş bu galibiyetleri sırasıyla Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde alarak ilginç bir sonuca da imza attı.
Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.
LYON'UN SERİSİNİ SONLANDIRDI
Bu sezon Avrupa Ligi'ne de lig aşamasında veda eden Beşiktaş, kötü performansa rağmen unutulmaz galibiyetler elde etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ni 6. sırada bitiren Lyon'u deplasmanda tek golle devirerek tek yenilgisini yaşattı.
BİLBAO'YA ZİRVE YARIŞINDA ÇELME
Beşiktaş, yine Avrupa Ligi'nde Lazio ile zirve ortağı olan Athletic Bilbao'yu da evinde 4-1 yenerek rakibinin namağlup serisini bitirdi.
Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!
Şampiyonluk yarışından erkenden uzakta kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda ise bambaşka bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...
Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.
- 13:15 Şenol Güneş, istikrar sağlayamadı!
- 13:06 Youssef En-Nesyri'ye dev talip!
- 12:40 Futbol hayatı bitti dendi! 8 ay sonra golle döndü
- 12:31 Galatasaray'da Jakobs kararı!
- 12:29 Beşiktaş'ta yeniler ısınmaya devam ediyor!
- 12:24 Antetokounmpo: "EuroLeague, bence NBA'den daha keyifli"
- 12:20 Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!
- 12:19 Galatasaray'da yıldızlar düşüşe geçti!
- 12:09 Jackson Jr., ikinci Yılın Savunmacısı ödülünü hedefliyor
- 12:08 Wemby: "Mavs taraftarlarının Doncic takasına tepkisi beni çok etkiledi"
- 12:08 Williams, Lakers takası iptal edildiğinden beri "Hornets'a dönmedi"
- 12:06 Ruben Amorim'den itiraf: "Durumumuz çok zor!"
- 12:05 Rizespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 12:05 Mavericks, Armstrong olayı sonrası bir çalışanını uzaklaştırdı
- 12:02 Draymond: "Butler takası Warriors'ı şampiyon yapacak"
- 12:01 Giannis: "ABD - Dünya All-Star formatı, beni daha fazla motive eder"
- 11:55 Genk'ten Cuesta açıklaması: "Yerini kaybetmişti, sır değildi"
- 11:40 Fenerbahçe: "Zaferlerle dolu haftamız"
- 11:20 Beşiktaş, seriyi hatırladı!
- 11:03 Kemerburgaz'da taze başlangıç
- 10:55 Fenerbahçe, derbi öncesi moral depoladı
- 10:21 Yıllar sonra Beşiktaş'a geri dönüyor: Alvaro Negredo!
- 10:15 Fenerbahçe'de bir usta: Edin Dzeko!
- 10:07 Arthur Masuaku kendine geldi!
- 09:31 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den dikkat çekici istatistik!
- 09:26 Okan Buruk'tan Rize'de değişim!
- 09:17 Beşiktaş'a duvar oldu: Emirhan Topçu!
- 09:03 Galatasaray'da yeni kaleci planı!
- 09:00 Beşiktaş'ta kaostan zafere yolculuk!
- 08:50 Alperen Şengün, All-Star Maçı'nda neler yaptı?
- 08:49 Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF'den açıklama!
- 08:32 Fenerbahçe'de gündem En-Nesyri!
- 08:31 Beşiktaş'ta Rafa Silva kendine geldi!
- 08:27 Alperen Şengün, 2025 All-Star maçında Türkiye'yi gururla temsil etti!
- 08:13 Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planı!
- 08:12 Galatasaray'da Yunus gerçeği!
- 07:56 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 07:49 Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi!
- 07:35 Curry, Team Shaq'i zafere taşıyarak All-Star Maçı MVP'si oldu!
- 07:24 Curry, Team Shaq'i zafere taşıyarak All-Star Maçı MVP'si oldu!
- 00:43 Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya
- 00:41 Milli para sporcu Yiğithan Doğukan Bozkurt'tan altın madalya
- 00:38 Juventus, Inter'i tek golle yıktı!
- 23:57 Alperen Şengün, All-Star'da sahne alıyor!
- 23:54 Pendikspor'dan maç takvimine tepki!
- 23:42 Hüseyin Eroğlu: "Daha hiçbir şey başarmadık"
- 23:40 Hentbolda toplu sonuçlar
- 23:35 Milli judocu Hilal Öztürk'ten Azerbaycan'da gümüş madalya
- 23:29 Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- 23:07 Nihat Kahveci: "En-Nesyri dua ediyordur!"
- 23:05 Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
- 23:05 Yunanistan'da kupa Ergin Ataman'ın!
- 22:35 Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2
- 22:31 Mourinho'nun En-Nesyri sözleri
- 22:29 Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında hata yapmadı
- 22:26 Fred'den sakatlık yanıtı!
- 22:24 Vedat Muriqi yıldızlaştı, Mallorca kazandı!
- 22:23 Roma, deplasmanda tek golle galip
- 22:14 Serhat Sütlü: "Mourinho tebrik etti"
- 21:49 Yasin Özcan'dan Premier Lig sözleri!
Ruben Amorim'den itiraf: "Durumumuz çok zor!"
Juventus, Inter'i tek golle yıktı!
Vedat Muriqi yıldızlaştı, Mallorca kazandı!
Roma, deplasmanda tek golle galip
Can Uzun'un gol attığı maçta Frankfurt 3 golle galip!
Liverpool, sürpriz yapmadı!
Real Madrid'den Bellingham için itiraz!
Como, Fiorentina'ya soğuk duş yaşattı
Edoardo Bove: "Futbolsuz yapamıyorum"
Kuzey Kore'de Tottenham maçları yasaklandı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Rizespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
2
Alperen Şengün, All-Star Maçı'nda neler yaptı?
-
3
Genk'ten Cuesta açıklaması: "Yerini kaybetmişti, sır değildi"
-
4
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yanıtı!
-
5
Alperen Şengün, 2025 All-Star maçında Türkiye'yi gururla temsil etti!
-
6
Galatasaray'da yeni kaleci planı!
-
7
Okan Buruk'tan Rize'de değişim!
-
8
Fred'den sakatlık yanıtı!
-
9
Juventus'un Osimhen planı!
-
10
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF'den açıklama!