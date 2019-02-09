Beşiktaş Bursaspor maçı ÖZET İZLE, BJK Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

'in 21. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti., 5 haftadır yenilgi almayan rakibi karşısında sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada ve 62. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş puanını 36'ya çıkardı. Bursaspor ise ligde 24 puanda kaldı.Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise bir sonraki hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin'in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.Karşılaşma düşük bir tempode başladı. İki ekip de birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlanırken, daha çok orta saha mücadelesi şeklinde ilk 10 dakika geride kaldı.Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçın ilk 20 dakikasında iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk 20 dakika 0-0 ile geçildi.Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Jeremain Lens topla buluştu. Lens daha sonra topu ceza sahasına ortaladı. Lens'in ortaladığı topa Burak Yılmaz koşu yaparak dokundu. Burak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.Beşiktaş ilk 30 dakikadan sonra baskını biraz daha arttırdı. 40. dakikada sağ kanttan Lens topla buluştu. Lens daha sonra ceza sahasına paralel bir şekilde topla ilerledikten sonra sağ ayağının dışıyla sol taraftaki Burak Yılmaz'a pasını çıkardı. Burak Yılmaz topu gçğsüyle indirdikten sonra ceza sahasının içinde sol çaprazda yerden ve etkili bir vuruş çıkardı. Burak Yılmaz'ın etkili şutunda top ağlarla buluştu. Siyah-beyazlı takım bu golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.İlk yarının kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı ve ilk 45 dakikayı Bursaspor karşısında Beşiktaş 1-0 önde kapattı.Beşiktaş ikinci yarıya daha hareketli başladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa Adem Ljajic hareketlendi. Savunmanın müdahalesine rağmen Ljajic birkaç metre topla ilerledikten sonra şutunu çekti ve kaleci son anda topu kornere çelmeyi başardı.Mücadelenin 62. dakikasında Bursaspor savunmadan çıkmaya çalışırken, yaptığı baskının ardından rakibinden topu kazandı. Burak Yılmaz aldığı topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlendi. Burak, ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çekip yerden bir vuruşla golü buldu. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin 62. dakikasında Burak Yılmaz'ın attığı golle Bursaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.Skorun 2-0'a gelmesinin ardından Şenol Güneş bir oyuncu değişikliğine gitti. 67. dakikada siyah-beyazlı takımda Lens yerine oyuna Shinji Kagawa girdi.Son 15 dakikada Bursaspor biraz daha rakip alanda etkili olmaya çalıştı.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.22. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Burak, kafayla topu yay dışında müsait durumdaki Güven'in önüne indirdi. Güven'in gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta çıktı.25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.36. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.37. dakikada Ljajic'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Lens, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Lens'in vuruşunda, Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne iyi alan Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.50. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına yönelen Güven Yalçın'ın pasında Ljajic, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Ljajic'in vuruşunda, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu tokatladı.62. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Vergini'den kaptığı topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı ikinci kez Bursaspor filelerine gönderdi: 2-064. dakikada Lima'nın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında altıpasta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.84. dakikada Ljajic'in ortasında penaltı noktası civarında Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.90+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top altıpasın önünde boşta kaldı. Bu topa hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.Vodafone ParkMete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem BayıkKarius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 67 Kagawa), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 73 Caner Erkin), Burak YılmazMuhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Yusuf Erdoğan, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut NayirDk. 40 ve 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)Dk. 55 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 87 Caner Erkin (Beşiktaş)