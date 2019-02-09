Beşiktaş Bursaspor maçı canlı hangi kanalda? Beşiktaş Bursaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Beşiktaş-Bursaspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

09 Şubat 2019 03:25
Beşiktaş Bursaspor maçı canlı hangi kanalda? Beşiktaş Bursaspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş-Bursaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş-Bursaspor karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.

9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Bursaspor maçı 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?


SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
01.02.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
02.02.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
02.02.2019 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ
02.02.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
03.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
03.02.2019 16:00 AKHİSARSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
03.02.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 6 BEŞİKTAŞ A.Ş.
04.02.2019 20:00 BURSASPOR 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

SÜPER LİG'DE 21. HAFTA PROGRAMI

08.02.2019 20:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE A.Ş.
09.02.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
09.02.2019 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
09.02.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR
10.02.2019 13:30 ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
10.02.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
10.02.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
11.02.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
11.02.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AKHİSARSPOR

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SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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