Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in görevi bırakması sonrası Burak Yılmaz idaresinde maça çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Ghezzal, bu golüyle birlikte 14 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, bu skorla birlikte ligdeki puanını 16'ya çıkardı. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Beşiktaş, milli ara sonrası 21 Ekim'de Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, milli maçların ardından sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
BURAK YILMAZ KULÜBEDE
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımı İstanbulspor maçına hazırlayan yardımcı antrenör Burak Yılmaz, aktif futbol hayatının ardından ilk kez kulübede görev aldı.
Teknik adamlık kariyerinin ilk maçına Tüpraş Stadı'nda çıkan Burak Yılmaz, Lugano maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Savunmada Omar Colley yerine Daniel Amartey'i görevlendiren Yılmaz, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun yokluğunda Bakhtiyar Zaynutdinov'a şans verdi.
Yılmaz, hücum bölgesinin solunda ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerken Jackson Muleka'yı oyuna sürdü.
Siyah-beyazlı takımın kalesinde Ersin Destanoğlu görev yaparken savunma dörtlüsü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Eric Bailly, Zaynutdinov'dan oluştu.
Orta sahanın merkezi Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'den oluşturulurken, hücum hattında Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar görev aldı.
BAŞKAN ÇEBİ MAÇA GELMEDİ
Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.
Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti. Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.
BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ!
Beşiktaş'ta tribünler, karşılaşmanın ilk 5 dakikasında takımlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, ilk dakikalarda sahaya sırtını döndü ve takımlarına destek vermedi.
Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakikanın ardından takımlarına destek vermeye başladı.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU
Beşiktaş, tepkilerle başlayan maçın ardından 6. dakikada golü buldu. Salih Uçan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Vincent Aboubakar, bekletmeden vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken siyah-beyazlı takımda bir sakatlık yaşandı. Valon Ethemi ile ikili mücadeleye giren Eric Bailly sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Bailly'nin yerine 30. dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu.
İstanbulspor, ilk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlandı. Beşiktaş da istediği pozisyonları bulamadı.
Beşiktaş, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İSTANBULSPOR BASKILI BAŞLADI
İstanbulspor, ilk yarının aksine ikinci yarıya daha baskılı başladı. 52. dakikada Ndao'nun pasında sol kanatta bindiren Ali Yaşar topun gelişine vurdu. Top yan direğin yanından dışarı gitti. 56. dakikada ise Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe sekti. İstanbulsporlu oyuncuların son çizgiden içeriye çevirdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.
ÖNCE PENALTI ARDINDAN İPTAL!
Beşiktaş, 58. dakikada penaltı kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top Loshaj'tan geri döndü. Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
Daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Numanoğlu, pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.
SALİH DE SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta Bailly'nin ardından bir sakatlık daha yaşandı. Salih Uçan, 72. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Salih yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ ATTI, OFSAYT
Beşiktaş, 76. dakikada bir gol daha buldu. Demir Ege, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu, kaleci Jensen'den sekti ve Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Onur'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, 87. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Cenk Tosun rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
GHEZZAL ATTI
Penaltıda topun başına Cenk Tosun geldi ancak tribünler Rachid Ghezzal'ı istedi. Ghezzal, penaltıda hata yapmadı ve durumu 2-0'a taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao'nun pasında Ali Yaşar'ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
58. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Loshaj'dan döndü. Bu oyuncunun topa koluyla temas ettiğine karar veren hakem Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj'ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.
76. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top, kaleci Jensen'den döndü. Pozisyonun devamında Onur Bulut'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal, Chamberlain, Muleka (Dk. 71 Onur Bulut), Aboubakar (Dk. 71 Cenk Tosun)
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 89 Coly), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 89 Vorobjovas), Mamadou (Dk. 74 Sambissa), Ethemi (Dk. 74 Rroca), Ndao, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 90 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muleka, Dk. 54 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 73 Duhaney, Dk. 90+9 Sambissa (İstanbulspor)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Ghezzal, bu golüyle birlikte 14 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, bu skorla birlikte ligdeki puanını 16'ya çıkardı. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Beşiktaş, milli ara sonrası 21 Ekim'de Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, milli maçların ardından sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
BURAK YILMAZ KULÜBEDE
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımı İstanbulspor maçına hazırlayan yardımcı antrenör Burak Yılmaz, aktif futbol hayatının ardından ilk kez kulübede görev aldı.
Teknik adamlık kariyerinin ilk maçına Tüpraş Stadı'nda çıkan Burak Yılmaz, Lugano maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Savunmada Omar Colley yerine Daniel Amartey'i görevlendiren Yılmaz, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun yokluğunda Bakhtiyar Zaynutdinov'a şans verdi.
Yılmaz, hücum bölgesinin solunda ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerken Jackson Muleka'yı oyuna sürdü.
Siyah-beyazlı takımın kalesinde Ersin Destanoğlu görev yaparken savunma dörtlüsü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Eric Bailly, Zaynutdinov'dan oluştu.
Orta sahanın merkezi Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'den oluşturulurken, hücum hattında Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar görev aldı.
BAŞKAN ÇEBİ MAÇA GELMEDİ
Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.
Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti. Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.
BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ!
Beşiktaş'ta tribünler, karşılaşmanın ilk 5 dakikasında takımlarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, ilk dakikalarda sahaya sırtını döndü ve takımlarına destek vermedi.
Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakikanın ardından takımlarına destek vermeye başladı.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU
Beşiktaş, tepkilerle başlayan maçın ardından 6. dakikada golü buldu. Salih Uçan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Vincent Aboubakar, bekletmeden vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken siyah-beyazlı takımda bir sakatlık yaşandı. Valon Ethemi ile ikili mücadeleye giren Eric Bailly sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Bailly'nin yerine 30. dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu.
İstanbulspor, ilk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlandı. Beşiktaş da istediği pozisyonları bulamadı.
Beşiktaş, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İSTANBULSPOR BASKILI BAŞLADI
İstanbulspor, ilk yarının aksine ikinci yarıya daha baskılı başladı. 52. dakikada Ndao'nun pasında sol kanatta bindiren Ali Yaşar topun gelişine vurdu. Top yan direğin yanından dışarı gitti. 56. dakikada ise Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe sekti. İstanbulsporlu oyuncuların son çizgiden içeriye çevirdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.
ÖNCE PENALTI ARDINDAN İPTAL!
Beşiktaş, 58. dakikada penaltı kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top Loshaj'tan geri döndü. Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
Daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Numanoğlu, pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.
SALİH DE SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta Bailly'nin ardından bir sakatlık daha yaşandı. Salih Uçan, 72. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Salih yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ ATTI, OFSAYT
Beşiktaş, 76. dakikada bir gol daha buldu. Demir Ege, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu, kaleci Jensen'den sekti ve Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Onur'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, 87. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Cenk Tosun rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
GHEZZAL ATTI
Penaltıda topun başına Cenk Tosun geldi ancak tribünler Rachid Ghezzal'ı istedi. Ghezzal, penaltıda hata yapmadı ve durumu 2-0'a taşıdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao'nun pasında Ali Yaşar'ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
58. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Loshaj'dan döndü. Bu oyuncunun topa koluyla temas ettiğine karar veren hakem Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj'ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.
76. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top, kaleci Jensen'den döndü. Pozisyonun devamında Onur Bulut'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal, Chamberlain, Muleka (Dk. 71 Onur Bulut), Aboubakar (Dk. 71 Cenk Tosun)
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 89 Coly), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 89 Vorobjovas), Mamadou (Dk. 74 Sambissa), Ethemi (Dk. 74 Rroca), Ndao, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 90 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muleka, Dk. 54 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 73 Duhaney, Dk. 90+9 Sambissa (İstanbulspor)