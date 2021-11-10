Beşiktaş, Bünyamin Balcı'nın peşinde!

Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı. Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocakta kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.
Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı. Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocakta kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.
Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.