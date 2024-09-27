Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!

Avrupa Ligi'ndeki deplasmanlarda bu sistemi tercih eden Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile 3-3 berabere kalırken Ajax'a ise 4-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısına sürpriz bir 11'le çıktı.



Eyüpspor maçında göre 2 değişiklik yapan Hollandalı hoca, Ciro Immobile'nin yerine genç Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sahaya sürerken Joao Mario yerine ise Jean Onana'yı oynattı.



Van Bronckhorst, bu 11'le takımdaki dizilimi de değiştirirken Onana ve Musrati ile çift ön liberoya döndü. Gedson bu ikilinin önüne yerleşirken Rafa Silva ise sol kanatta başladı.





ONANA SINIFTA KALDI!



Ancak Van Bronckhorst'un orta alanı güçlü tutma planı bekleneni veremezken özellikle Onana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. İKİNCİ YARIDAKİ HAMLELER SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ



Van Bronckhorst, devrede Mustafa Erhan Hekimoğlu yerine Immobile'yi sahaya sürerken 64'te ise Onana'yı çıkarıp Ndour'u oyuna soktu.



Beşiktaş hamlelere rağmen farklı kaybetmekten kurtulamazken Van Bronckhorst'un planı da hayal kırıklığı yaşattı.



Bu sezon deplasmanda oynanan iki Avrupa maçına da çift ön liberoyla çıkan Beşiktaş, 2 maçta da galibiyet alamadı.



Van Bronckhorst, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasına da çift ön liberoyla çıkmış, Rafa Silva ise sol kanatta görev almıştı.



Musrati ve Ndour'dan oluşan orta sahanın önünde yine Gedson yer alırken Beşiktaş karşılaşmada 3-1'i bulmuştu. Ancak sonrasında özellikle sol kanattan gelen hataların ardından Beşiktaş 3-3'lük skora razı olmuştu.



AYNI SİSTEMLE LUGANO MAÇINDA DA KAYIP



Lugano karşılaşmasında skor 3-2 iken 58'de Ndour'u çıkarıp Onana'yı oyuna sokan Van Bronckhorst, bu sistemden taviz vermezken 5 dakika sonra ise beraberlik golüne engel olamamıştı.



MUSRATİ, GEDSON, RAFA SİLVA ÜÇGENİYLE BAŞARI GELDİ



Beşiktaş, bu sezon çift ön libero ile çıktığı iki maçta Lugano ile 3-3 berabere kalıp Ajax'a 4-0 mağlup olurken Musrati, Gedson, Rafa Silva üçgeniyle çıktığı diğer karşılaşmalarda ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.







Ancak Van Bronckhorst'un orta alanı güçlü tutma planı bekleneni veremezken özellikle Onana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.Van Bronckhorst, devrede Mustafa Erhan Hekimoğlu yerine Immobile'yi sahaya sürerken 64'te ise Onana'yı çıkarıp Ndour'u oyuna soktu.Beşiktaş hamlelere rağmen farklı kaybetmekten kurtulamazken Van Bronckhorst'un planı da hayal kırıklığı yaşattı.Bu sezon deplasmanda oynanan iki Avrupa maçına da çift ön liberoyla çıkan Beşiktaş, 2 maçta da galibiyet alamadı.Van Bronckhorst, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasına da çift ön liberoyla çıkmış, Rafa Silva ise sol kanatta görev almıştı.Musrati ve Ndour'dan oluşan orta sahanın önünde yine Gedson yer alırken Beşiktaş karşılaşmada 3-1'i bulmuştu. Ancak sonrasında özellikle sol kanattan gelen hataların ardından Beşiktaş 3-3'lük skora razı olmuştu.Lugano karşılaşmasında skor 3-2 iken 58'de Ndour'u çıkarıp Onana'yı oyuna sokan Van Bronckhorst, bu sistemden taviz vermezken 5 dakika sonra ise beraberlik golüne engel olamamıştı.Beşiktaş, bu sezon çift ön libero ile çıktığı iki maçta Lugano ile 3-3 berabere kalıp Ajax'a 4-0 mağlup olurken Musrati, Gedson, Rafa Silva üçgeniyle çıktığı diğer karşılaşmalarda ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.