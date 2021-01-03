Beşiktaş bu kez Fode Koita'yı bitiriyor

Sezon başında alamadığı 30 yaşındaki oyuncu Koita için Beşiktaş yeniden nabız yokladı. Kasımpaşa, 1 milyon Euro'luk bonservis isteğinden geri adım atmazken, taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Haber; Sabah
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Beşiktaş bu kez Fode Koita'yı bitiriyor
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03 Ocak 2021 10:58
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı. 

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı.

Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak.

Kasımpaşa'da bu sezon 9 maça çıkan Koita 4 gol kaydetti. Kasımpaşa'da çıktığı toplam 108 maçta ise 31 gol ve 11 asistle oynadı 
 


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