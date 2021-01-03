Beşiktaş bu kez Fode Koita'yı bitiriyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği

Bengali-Fode Koita

defteri yeniden açıldı.





Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal,

"Bonservissiz göndermek

istemiyoruz"

yanıtı aldı.



Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda.

Kasımpaşa'ya daha

önce de ayrılmak istediğini

ileten 30 yaşındaki

futbolcu kulüplerin anlaşması

halinde Beşiktaş'a