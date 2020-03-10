"Beşiktaş, bu Galatasaray'ı yener"

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbi öncesinde siyah-beyazlı camiadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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'Beşiktaş, bu Galatasaray'ı yener'
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10 Mart 2020 08:19
Süper Lig'de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak.

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yapan Tekinoktay, "Beşiktaş, bu G.Saray'ı yener" ifadelerini kullandı.

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