Beşiktaş Brezilyalı yıldızla anlaştı: Tete yolda

Siyah beyazlılar, 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek üzere Shakhtar Donetsk ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Brezilyalı yıldızla anlaştı: Tete yolda
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08 Temmuz 2023 12:05
Beşiktaş kanat transferinde sağ gösterip sol vurmak üzere.

Birçok ismi listesine alan ve görüşmelerde bulunan siyah beyazlıların gözde isminin Tete olduğu öğrenildi.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Brezilyalı oyuncu, savaşın başlamasıyla Ukrayna'yı terk edenler kervanına katılmıştı. Sırasıyla Lyon ve Leicester City'ye kiralanan 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi ocak ayında sona ereceği için siyah beyazlılar transferi bitirmek üzere harekete geçti.

TEKLİF YAPILDI

Oyuncunun menajeriyle de anlaşmaya varılırken, şu anda Shakhtar Donetsk ile son görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ukrayna temsilcisi, piyasa değeri 25 milyon avro olan Tete'yi 2019'da 15 milyon avroya transfer etmişti. Siyah beyazlıların teklifi ise oyuncunun sözleşmesinin ocak ayında sona erecek olmasından dolayı daha az oldu. (Türkiye Gazetesi) 

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