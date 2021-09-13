Beşiktaş-Borussia Dortmund maçına İspanyol hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile yapacağı maçta İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçına İspanyol hakem
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13 Eylül 2021 12:09
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.


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