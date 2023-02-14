Beşiktaş, Borini için anlaştı!

Beşiktaş, Onur Bulut ve Omar Colley hamlelerinin ardından Fabio Borini için girişimlerine hız verdi.



Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, İtalyan golcü için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.



Transfer için son sözün Borini'ye ait olduğu vurgulandı. İtalyan oyuncudan çarşambaya kadar cevap geleceği belirtildi.



Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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