Beşiktaş, Borini için anlaştı!

Beşiktaş'ın, Fabio Borini için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığı yazıldı. Siyah-beyazlıların, Borini için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Borini için anlaştı!
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14 Şubat 2023 15:06
Beşiktaş, Onur Bulut ve Omar Colley hamlelerinin ardından Fabio Borini için girişimlerine hız verdi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, İtalyan golcü için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Transfer için son sözün Borini'ye ait olduğu vurgulandı. İtalyan oyuncudan çarşambaya kadar cevap geleceği belirtildi.

Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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