Beşiktaş, Boateng'den indirim isteyecek

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 1 milyon 750 bin Euro alacak olan Boateng'den indirim isteyecek. Anlaşma sağlanamazsa Ganalı ile yola devam edilmeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Boateng'den indirim isteyecek
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21 Mayıs 2020 12:08
Beşiktaş'ta Kevin- Prince Boateng'in kaderi netleşiyor… Siyah-Beyazlı yönetim, kısa bir süre içinde Ganalı forvet ile masaya oturacak. Devre arasında kiralanan Boateng'den sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılması için indirim talep edilecek.

Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek.

OPSİYON İÇİN 5 MAÇI KALDI
10 maçta her birinde en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Boateng'in bunun için 5 maça daha ihtiyacı var.

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