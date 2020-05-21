Beşiktaş'ta Kevin- Prince Boateng'in kaderi netleşiyor… Siyah-Beyazlı yönetim, kısa bir süre içinde Ganalı forvet ile masaya oturacak. Devre arasında kiralanan Boateng'den sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılması için indirim talep edilecek.Önümüzdeki sezon takımda kalması halinde yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanacak olan 32 yaşındaki futbolcudan bu rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya çekmesi istenecek. Boateng bu talebi reddetmesi halinde Beşiktaş yıldız futbolcu ile yola devam etmeyecek.10 maçta her birinde en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Boateng'in bunun için 5 maça daha ihtiyacı var.