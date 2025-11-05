05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-039'
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
1-039'
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
0-038'
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
2-039'
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
2-139'
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-039'
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-039'

Beşiktaş BOA, iki sayı farkla kaybetti!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 mağlup oldu.

calendar 05 Kasım 2025 23:13
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına engel olan Athinaikos Qualco, final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi. Beşiktaş BOA, 4. periyotta iyi savunma yaparak oyunu dengeledi. Karşılaşmanın 4. çeyreği, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.


Uzatma periyoduna etkili hücum ederek başlayan ev sahibi takım, mücadeleyi 84-82 kazandı.

Holly Winterburn, 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş BOA'da Amy Okonkwo ve Mariella Fasoula'nın 21'er sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan lider Athinaikos Qualco, play-off 1. turunu garantiledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
