Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası'nda deplasmana avantajlı gidiyor!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası'nda deplasmana avantajlı gidiyor!
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22 Şubat 2024 23:58
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)

Beşiktaş BOA: Elif Bayram 14, Evans 16, Lazic 8, Li 6, Nogic 17, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

Lattes Montpellier: Alston 16, Bernies, Jenkins 5, Djoko, Toure 7, Brun 2, Rabot 21, Traore, Zamoura 2, Naigre 6

1. Periyot: 21-11

Devre: 45-26

3. Periyot: 61-42

Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)

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