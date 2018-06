Beşiktaş (BJK) Fenerbahçe (FB) maçı CANLI İZLE, Beşiktaş Fenerbahçe derbi izle

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI TIKLA

BJK FB maçı canlı kaç kaç? Lig karşılaşmasının ardından iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe yine karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sporx'ten canlı olarak BJK - FB maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Oyuncularıyla toplantı yapan Aykut Kocaman, "Ligdeki derbide geriye yaslandık. Bunu yapmamalıyız" dedi.Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.Dün idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pazar gecesi oynanan derbideki hataların yapılmamasını istedi.Futbolcularından geriye yaslanmamalarını isteyen Aykut Kocaman, şöyle konuştu: Sürekli yaslanarak kalemizi koruyamayız. Bu çözüm değil. İleride pres yapıp dengelerini bozmamız gerek.Savunmadan çıkarken pasları mümkün olduğu kadar görerek ve bilinçli atalım. Top kaybı daha çok baskı yemek anlamına gelir. Topu ayağımızda tuttukça rakibin temposu da azalacaktır. Hareket halinde olalım.Ceza alanı çevresinde gereksiz faullerden kaçınalım. Bunu ligdeki maçta biraz fazla yaptık. Duran toptan gol yemedik ama tehlikeli anlar yaşadık. Gol için oynayacağız. Gol atmadan avantaj gelmez.Brezilyalı oyuncu Giuliano, Rus basınına hoşlandığı oyun stilini anlatırken "Kısa pas, hızlı pas, dripling ve rakip ceza sahasına doğru oynamak" ifadelerini kullandı.Sezon başında Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olurken Trabzonspor ile bazı sorunlar yaşayan ancak İstanbul'un yolunu tutan Giuliano, kariyerinin en başarılı dönemlerini geçiriyor...Brezilyalı futbolcu özellikle özel hayat, sosyal hayat ve futbol hayatı olarak 3 farklı alanda keyifli günler yaşıyor. Son olarak Rusya'da yayın yapan Sport Express'e geniş bir röportaj veren Giuliano, Fenerbahçe ve Türkiye'de her anlamda çok mutlu olduğunun altını çiziyor.Brezilya Milli Takımı'na da çok yakın olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki 6 ayında her şeyin olumlu gittiğini söylüyor.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında sezon başındaki transfer sürecine de değinen başarılı yıldız, "İspanya, İtalya ve Rusya'dan bazı takımlardan da teklif aldım. Transfer döneminin kapanmasına 2 hafta vardı. Detaylı analiz edebilmek için zamanım yoktu. Üst düzey bir kulübe gitmek istiyordum. Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan gelen teklifler, en açık ve en net tekliflerdi. Hızlıca görüştük ve ben üst düzey bir kulübü seçtim. Zaman kaybedemezdim" ifadelerini kullandı.Tecrübeli futbolcu nasıl bir futbol stilinden hoşlandığını şu sözlerle anlatıyor:"Benim futbol stilim şöyle, daha doğrusu benim hoşlandığım futbol stili: kısa pas, hızlı pas, dripling ve rakip ceza sahasına doğru oynamak..."Giuliano'nun Fenerbahçe'de hemen adapte olduğu sisteme benzer bir sistem anlatması dikkat çekiyor.Giuliano röportajında Brezilya Milli Takımı konusunda şanslı olduğunu söyledi. Teknik direktör Tite'nin göreve geldiğinden beri hep kendisini çağırdığını kaydeden yıldız oyuncu, "Rusya'ya gidecek kadroda olacağımdan emin olabilirim" yorumunu yaptı.Teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi futbolcularını uyardı.Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonu ligde karşılaştığı Beşiktaş ile bugün kupa mücadelesine çıkacak. Pazar günü ezeli rakibine 3-1 yenilen ve şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı yitiren sarı-lacivertliler, ortaya koydukları kötü futbolla ciddi bir özgüven kaybına da uğradı.Takımın bu maçtan fazlasıyla etkilendiğini gören Teknik Direktör Aykut Kocaman da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bazı uyarılarda bulundu.Lig maçının geride kaldığını belirten sarı-lacivertli ekibin deneyimli hocası, kupa sınavının çok daha farklı bir karakterde olduğunun altını çizdi.Kupayı kesinlikle ligin bir rövanşı olarak görmemeleri gerektiğini vurgulayan Kocaman, "Bu çift ayaklı bir kupa maçı. Hedefimiz Kadıköy'deki ikinci karşılaşma için avantajlı bir skor alabilmek. Eğer bunu bir rövanş olarak görürsek hataya düşeriz, kendi oyunumuzdan uzaklaşırız" dedi. Bu maçta daha fazla konsanstrasyon ve mücadele isteyen Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı, aksi halde turun zora gireceğini belirtti.Sarı-lacivertliler bugünkü maçta farklı bir takımla sahaya çıkacak. Volkan, Şener, Skrtel, Hasan Ali, Valbuena ve Soldado son maçtan farklı olarak ilk 11'de yer alacak. Bu isimlerin dışında uzun süredir sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici de ikinci yarı oynayacak.Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı golden sonraki hareketi nedeniyle "hakaretten" iki maç men cezası alan Fernandao'ya verilen cezanın perde arkasını yine Sporx aralıyorNormalde Perşembe günü toplanan ancak Fenerbahçe'nin savunmasını vermesi ve Perşembe günü de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olmasından dolayı olağanüstü gündemle bugün toplanan PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya "hakareti" gerekçesiyle iki maç men cezası verdi.7 kişiden oluşan Profesyonel Disiplin Kurulu, olağanüstü gündemli toplantısında Beşiktaş - Fenerbahçe maçının görüntülerini inceledi ve hemen ardından da Fenerbahçe'nın savunma dosyasını ele aldı.Yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi ve 7 üyenin 3'ü "ceza tayinine yer yoktur" şeklinde oy kullandı, 4 üye ise tam aksini iddia ederek Fernandao için "hakaret" fiilinin gerçekleştiğini ve minimumdan 2 maç ceza verilmesini talep etti. "Üç kişinin cezaya gerek yok" dediği toplantıda 1 oy farkla Fernandao'ya iki maç ceza çıktı.Fenerbahçe disiplin kuruluna vermiş olduğu savunmada sahaya atılan yabancı maddelerin Fernandao'nun hakaret olduğu iddia edilen hareketiyle bir ilgisi olmadığına dikkat çekerek, Mehmet Topal'ın o vakadan önce başına cisim isabet ederek yerde yattığının altını çizdi. Savunmada ayrıca Fernandao'nun golden sonraki sevincinin ardından Beşiktaşlı taraftarların herhangi bir reaksiyonu olmadığını ve Brezilyalı futbolcunun da tribünlere bir tepki göstermediğinin altı çizildi.Fernandao'ya verilen iki maçlık cezanın ardından Fenerbahçe de harekete geçerek cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurusunu yaptı. PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi.Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı. .Goal'ın haberine göre; Beşiktaş karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.Özellikle Şenol Güneş'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor. Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arasıJosef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arasıMehmet Topal, 28. dakika – 40. dakika arasıAatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.Fenerbahçe kupa derbisine büyük bir hırsla hazırlanıyor. Derbi yengilsinin ardından daha da hırslanan Sarı-Lacivertli futbolcular kendi aralarında toplantılar yaparak kupaya hazırlanıyor.Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarıyla sürekli iletişimde kalarak motivasyonun en üst düzeye çıkmasını sağlıyorlar.Beşiktaş'ın ligde iyi oynayarak kazandıklarını kabul eden futbolcular "Ama bizim de onları hem yenecek hem de eleyecek gücümüz var. Bunu herkese göstereceğiz. Bize inananları mahçup etmeyeceğiz" dediler.Kaptan Volkan Demirel de 'Lig maçı bitti. İlk maçtan galibiyet ya da avantajlı bir skorla dönelim. Sadece önümüzdeki maçı konsantre olmalıyız. Ligi sonra düşünürüz. Bu maç aynı zamanda prestijimiz için önemli" dedi.Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman futbolcularıyma idman öncesi yaptığı konuşmada "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık. Bunu sahada görmek isterim" ifadesini kullandı.Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Fenerbahçe Dergisi'ne özel bir röportaj verdi. Fenerbahçe taraftarının kariyerinde gördüğü en iyi taraftar grubu olduğunu ifade eden Valbuena, sarı-lacivertli takımın şampiyon olabiecek güce sahip olduğunun da altını çizdi.1: Henüz bir futbolcu olma adayıyken, altyapısında oynadığım FC Girondins de Bordeaux'dan Christophe Jérôme Dugarry ve Zinédine Zidane'a hayrandım. Bu oyuncular teknik olmalarının yanı sıra topla rahat hareket edebilen ve ayağıyla topun temasını rahatça kurabilen isimlerdi. Ben de her zaman böyle kapasitesi yüksek futbolcuları takip ederdim. Yine aynı şekilde Sylvain Wiltord da takip ettiğim isimlerden biriydi. Bu oyuncuların hem antrenmanlarını hem de maçlarını kaçırmazdım.02: Benim için futbol eşittir hayat demek. Maç kazandığımız akşamlar, benim için en mutlu akşamlardır. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işimiz olduğunu düşünüyorum.03: Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli.04: Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de Lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz.05: Son yıllarda bir sol taraf oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an bu takımdaki rolümü değerlendirecek olursak; benim amacım takıma katkı sağlayan ve takım için belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.06: Marseille kulübü, benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. 8-9 yılımı orada geçirdim ve her şeyi orada öğrendim. Bugünümü onlara borçluyum. Lyon'a gittiğim için ise hiç pişmanlık duymadım çünkü gittiğim her kulüpte başarılı oldum. Aralarında yaptıkları maçları izlediğimde Marseille'i tutuyorum.07: Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak!08: Evet, Türkiye'de futbola çok büyük tutku var ama Fenerbahçe'ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp!09: Hem seyirci hem de oyuncu olarak tam bir tenis tutkunuyum. Bunun dışında seyahat etmeyi, farklı kültürler tanımayı seviyorum, çünkü her ülkenin ayrı bir hik,yesi, tarihi ve kültürü var. Bunları görmeyi seven birisiyim. Kış Olimpiyatları'nı izlemedim; çünkü ilgi duyduğum bir branş yok ama Yaz Olimpiyatları çok ilgimi çekiyor. Atletizme ilgi duyuyorum. Yarışları takip ediyorum ve bir Dünya rekoru kırıldığında heyecan duyuyorum. Kızımla oyun oynamayı çok seviyorum. Çok hareketli bir kızım var, sanırım bana benzeyecek. Eşimle yürüyüş yapmayı seviyoruz. Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde yaşıyoruz ve orada eşimle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Restoranlara gidiyoruz, mağazaları geziyoruz. Bir de, arabaları çok seviyorum, özellikle de hızlı giden arabaları. Örneğin, Bugatti Veyron çok ilgimi çeken bir araba ama oldukça pahalı.Kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dusco Tosic hakkında takipsizlik kararı verildi.Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic hakkında, kırmızı kart görmesine rağmen başka birinin akreditasyon kartıyla saha kenarından maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.Tosic hakkında, 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından soruşturma başlatılmasının ardından 25 Ekim 2017'de ifade veren Tosic'in, samimi beyanlarda bulunduğu, "Lobiye gidecektim, yukarı çıkacakken tünele girmişim. Birinin kartını almıştım." dediği bildirildi. Tosic'in kimin kartını aldığını ise açıklamadığı belirtildi.Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'ya özel açıklamalar yaptıPorto ve Sporting Lizbon hakkında itiraflar yapan Portekizli yıldız oyuncu, ülkesine dönmek istemediğini ve yoluna Beşiktaş'ta devam edeceğini kaydetti.Sporting'in teklifini açıklayan Ricardo Quaresma, "Bunun için görüşmeler yapıldı. Başkan Bruno de Carvalho'nun bana gösterdiği sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Bu konuşmaların içeriğini açıklamayacağım. Geri dönmek istedim ama Türkiye'de iyiyim. Beşiktaş'ın da beni bırakmayacağını biliyordum. Bruno de Carvalho'nun bana yaklaşımını beğendim, o da bu transferin mümkün olmayacağını anladı" sözlerini kullandıEski takımı Porto'nun ligde şampiyonluğa ulaşacağını belirten Quaresma, "Porto eski günlerine döndü. Teknik direktör Sérgio Conceição iyi bir insan ve ahrika bir profesyonel. Neredeyse geçen seneki ile aynı kadro var. Birçok oyuncuyu gönderip Marega ve Aboubakar'ı da geri getirdi. Bzen yetenek yetmez. Eğer teknik direktör güven vermezse olmaz. Conceição'yu alkışlıyorum. Bu sene Porto şampiyon, aksini düşünmüyorum" dedi.34 yaşındaki Ricardo Andrade Quaresma Bernardo bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol atıp 11 de asist yaptıŞenol Güneş, kupadaki Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyarırken, zor bir maç oynayacaklarını dile getirdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maç öncesinde futbolcularına özel bir terapi yaptı.Tecrübeli hoca pazar günü ligde Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti hatırlatarak, "Ligde rakibinizi ezerek yendiniz. Özellikle 2. yarı oynadığınız futbol tek kelimeyle mükemmeldi. Hepinizle gurur duydum. Bu başarınızı kupada da tekrarlamanızı istiyorum. Haydi bir daha. 3-1'lik galibiyeti unutun. Kupa başka bir periyottur. Telafisi zor bir maç oynayacağız" ifadesini kullandı.Rövanşa rahat çıkmak için Vodafone Park'tan avantajlı bir skorla ayrılmalarının şart olduğunu ifade eden Güneş, "Fenerbahçe bu maçta bize karşı direnç gösterecek. Ligde aldıkları yenilginin acısını çıkarmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Onlara bu fırsatı vermemenizi istiyorum. Fenerbahçe'yi bir kez daha yenerseniz onları psikolojik olarak da bitirirsiniz" dedi.Futbolcularından Trabzonspor ile oynayacakları maçı düşünmemelerini isteyen Şenol Güneş, "Şu anda ligi aklınızdan çıkarın ve tamamen kupaya odaklanın. Bu sezon ligde ve kupada gidebileceğimiz en üst noktaya gitmeliyiz. Sizlere güveniyorum. Camiaya yeni bir zafer yaşatın" diye konuştu.Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Perşembe akşamı yapılacak yarı final ilk maçı öncesi Beşiktaş'ın bu organizasyonda rakibine üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti.Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı.Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı.Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-21978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-007.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-01982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-016.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-125.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-01992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-017.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-11993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-205.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-12005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-026.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-22016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, 'mimi mini bir kuş' şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini söyledi, Candaş Tolga Işık ise görevden çıkarma olmadığını belirtti.Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.Siyah-beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak bugün TRT Spor'da katıldığı bir programda, ''İcra kurulu toplantısında da konuştuk. Mini mini bir kuş donmuştu şarkısının çalınacağından yönetim olarak haberimiz yoktu. Başkan da çok sinirlendi. O şarkıyı çalan arkadaşın görevine son verdik'' diye açıklama yapmıştı.Akşam saatlerinde ise 'işten çıkarma' olayı İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık'ın medya mensuplarına 'şahsi açıklamamdır' başlığı ile gönderdiği basın açıklaması ile farklı bir boyuta geldi. Candaş Tolga Işık açıklamasında, çalınan şarkının kendi inisiyatifi ve bilgisi doğrultusunda çalındığını ve Metin Albayrak'ın söylediği gibi şarkıyı çalan kişinin işten çıkartılmadığını bildirdi."2 senedir Beşiktaş Kulübünün iletişim departmanının sorumlu yöneticisi olarak kulübün iletişimle ilgili birçok fonksiyonu benim ve sorumlusu olduğum iletişim departmanının bilgisi ve onayından geçmektedir. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluk alanım dahilinde ve benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir. Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu 'bilgi eksikliğinden' kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı o tarz iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz. O nedenle bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır."Beşiktaş'ın Şili'li futbolcusu Gary Medel, kulüp dergisinin Mart sayısına açıklamalarda bulundu.Sahaya çıktığında ölümüne oynadığını ve bu yüzden tekmeye kafa atan bir yapısı olduğunu söyleyen Medel'in açıklamaları şu şekilde:"Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var.""Sevilla, Boca Juniors, Universidad Catolica; uluslararası birçok anı ve başarı illa ki var, çok değişik hatıralarım da var ama benim en önemli kırılma anım ve futbol algımı değiştiren dönem 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili'de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi o zamanlar. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili'ye ilaç gibi gelmişti.''''Çocuklarıma iyi bir baba olmaya çalışıyorum. İyi bir eğitim alabilmeleri için elimden geleni yapıyorum. Onların yetişme tarzı çok önemli. Dünyaya faydalı birer birey olsunlar istiyorum. Etrafındaki insanlara saygılı birer yurttaş olmalarını temenni ediyorum. Eşim ve çocuklarımla İstanbul'da iyi vakit geçirmeyi seviyorum. Hatta kayınvalidem bile bizi ziyarete geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye'yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum.""Oynadığım mevki itibari ile kendime hiç kimseyi idol olarak örnek almadım. O yüzden kendime has bir tarzım oluştu diyebilirim. Ancak bir futbolcu olarak tüm zamanların en iyi futbolcusu benim için Brezilyalı Ronaldo'dur. Onun için idolüm diyebilirim ama tabii ki farklı pozisyonlarda oynuyoruz. Bunu bir hayranlık göstergesi olarak söylüyorum."