Beşiktaş bitiremiyor; 12 şutta 3 isabet

Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında etkisiz görüntüsü Göztepe karşısında da devam etti.
Siyah-beyazlı ekip 90 dakika boyunca 12 şut demesinde bulunurken, sadece 3 kez çerçeveyi tutturdu. Konuk takım ise 18 denemede, 9 isabet sağladı. Ayrıca bir şutu da direkten döndü.
Siyah-beyazlılar; ikili mücadelede de 66'ya 65, hava topu kazanmada 26'ya 23, rakip ceza sahasında topla buluşmada 33'e 25 rakibinin gerisinde kaldı.
Siyah-beyazlı ekip 90 dakika boyunca 12 şut demesinde bulunurken, sadece 3 kez çerçeveyi tutturdu. Konuk takım ise 18 denemede, 9 isabet sağladı. Ayrıca bir şutu da direkten döndü.
Siyah-beyazlılar; ikili mücadelede de 66'ya 65, hava topu kazanmada 26'ya 23, rakip ceza sahasında topla buluşmada 33'e 25 rakibinin gerisinde kaldı.