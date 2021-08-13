Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi son şampiyon Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada N'Koudou, 52. dakikada Atiba ve 90+3. dakikada Larin'den geldi.Böylelikle Beşiktaş, son 9 sezonunda 8. kez açılış maçını kazanırken, önceki sezonun şampiyonu olarak başladığı sezonlardaki yenilmezliğini sürdürdü. [8 galibiyet, 6 beraberlik]Lige galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Rizespor ise Karagümrük karşısında ilk 3 puanını kovalayacak.Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı.Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Ljajic, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ise yedek soyundu.Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı.Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.