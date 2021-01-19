Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eskişehirspor'da forma giyen Bilal Ceylan'ı resmen kadrosuna katıyor.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı bitiriyor
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19 Ocak 2021 08:41
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, 17 yaşındaki başarılı sağ bek için Eskişehirspor'la her konuda anlaşma sağladığı belirlendi. Kartal'ın bu sezon 15'i ilk 11'de olmak üzere 16 lig maçına çıkan Bilal'e karşılık kırmızı-siyahlı kulübe 300-350 bin euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın, Bilal Ceylan'ı altyapı takımlarında oynadığı yıllardan beri yakından takip ettiği öğrenildi. Genç futbolcunun kısa süre içinde 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.





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