Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.