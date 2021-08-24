Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı kiraladı

Beşiktaş, Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2021 17:06
 Beşiktaş Kulübü, Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.