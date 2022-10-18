BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI, KÖTÜ GİTTİ

BÜYÜK MAÇLAR KAZANILAMIYOR

GOLCÜLER SUSTU

ISMAEL'E GÜVEN KALMADI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak iki kritik puan daha kaybetti. Siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta ile sonraki 5 hafta arasında adeta beyazdan siyaha döndü.Sezona çarpıcı bir giriş yapan ancak düşüşe geçen Beşiktaş'ta pek çok sıkıntı bir arada yaşanıyor. İlk beş haftada 14 gol atıp 7 gol yiyen ve hanesine 13 puan yazdıran Beşiktaş, sonraki beş haftada ise 5 gol atıp 5 gol yedi, sadece 6 puan toplayabildi. Bu süreçte sadece Giresunspor'a karşı galip gelindi.Siyah-beyazlıların büyük maç performansı da beklentinin çok altında kaldı. Beşiktaş, ligde şampiyonluk yaşamış takımlara karşı çıktığı son dokuz maçta galibiyet alamadı; 6 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.Öte yandan futbolculardaki düşüş de dikkat çekici. İlk beş haftayı 2 gol-4 asistle geçen Wout Weghorst son beş maçta ise bir gol atabildi. Dört gollü Jackson Muleka son dört haftadır fileleri havalandıramıyor. N'Koudou da dört golünün sadece birini son beş maçlık periyotta kaydetti.Valerien Ismael ile Beşiktaş tribünlerinin arasındaki ipler adeta kopma noktasına geldi. Fransız çalıştırıcı yönetimden destek görse de Trabzonspor maçında 'istifa' tezahüratlarıyla karşı karşıya kaldı. Taraftarlar, Ismael'in geleceğini sıkça tartışmaya devam etti.