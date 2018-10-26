Avrupa'da üst üste yenilgi

Loris Karius kendini aştı!

Domagoj Vida etkisiz kaldı

Beşiktaş için Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesi kötü günleri geride bırakma adına önemliydi.Siyah-Beyazlılar kazanıp toplamdaki 3 maçlık kazanamama serisini noktalayıp yeni bir safya açmayı hedeflemişti. Teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, "Moral ve puan açısından önemli bir maça çıkacağız" demişti.Vodafone Park'ta müthiş bir taraftar desteğiyle mücadeleye başlayan Kartal'ın planları tutmadı, Belçika ekibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Dakikalar 23'ü gösterdiğinde konuk ekip Samatta ile öne geçti ve devre de Genk'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Belçika ekibi 69. dakikada farkı ikiye çıkardı. 5 dakika sonra gelen Vagner Love'ın golüyle umutlanan Siyah-Beyazlılar'ın beraberlik aradığı dakikalarda Genk üst üste bulduğu gollerle mücadeleyi kopardı.81'de Ndongala, 84'te de Piotrowski'nin golleriyle rakip farkı açarken Love'ın 85'teki sayısı skoru bellirledi. Böylelikle Beşiktaş'ın kazanamama serisi 4 maça çıkmış oldu. Kayseri galibiyetinin ardından kazanmayı unutan Siyah-Beyazlılar ligde deplasmanda Konya ile berabere kalıp Göztepe'ye kaybetmişti. Kartal Avrupa Ligi'nde de üst üste iki maçından mağlup ayrıldı, taraftarını üzmeye devam etti.Beşiktaş'ın Liverpool'dan büyük ümitlerle kiraladığı kaleci Loris Karius dün gece de kalesini gole kapatamazken Siyah- Beyazlı ekipteki en çok gol yediği karşılaşmayı geride bıraktı. Beşiktaş'ta çıktığı 9 maçın 8'inde kalesinde gol gören Alman file bekçisi, Konya, Göztepe ve Malmö karşılaşmalarında 2'şer gol yemişti. Karius dün akşam tam 4 kez topu filelerden çıkarmak zorunda kaldı.Cezası nedeniyle ligde Göztepe deplasmanında forma giyemeyen Domagoj Vida dün akşam 11'de başladı. Hırvat stoper pas hatalarıyla tepki çekti. Pepe'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde Necip ile başlayan Vida'ya 27. dakikadan itibaren Roco eşlik etti. Karşılaşmada 11 kez pas hatası yapan 29 yaşındaki oyuncu, 12 pas hatasıyla oynayan Lens'ten sonra Beşiktaş'ın bu istatistikteki en kötü ikinci oyuncusu oldu.