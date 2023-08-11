Beşiktaş, Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın takımdan kiralık olarak ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur."
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur."