Beşiktaş, Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncu Berkay Vardar'ın Moldova ekibi Sheriff'e kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını açıkladı
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11 Ağustos 2023 16:05
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın takımdan kiralık olarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; 

"Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur."
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