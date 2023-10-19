Beşiktaş, Belçika'dan eli boş döndü

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Belçika'dan eli boş döndü
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19 Ekim 2023 22:58
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi.

Heylen Vastgoed Basketbol Kampüsü'nde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Kangoeroes Mechelen, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Belçika ekibi, üçüncü periyodunu 64-59 önde bitirdiği karşılaşmayı 83-74 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, grupta ilk mağlubiyetini yaşadı. Kangoeroes Mechelen ise ilk galibiyetini elde etti.

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