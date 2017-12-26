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"VIDA NEREDE İSTERSE, ORADA OYNAYABİLİRDİ"

"VIDA'NIN TRANSFERİ MITROVIC'İ ETKİLEMEZ"

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER STRATEJİSİ

Gary Medel 2,5 milyon € Pepe Bonservissiz Atınç Nukan 200 bin € Matej Mitrovic 4,2 milyon € Marcelo Guedes 2 milyon € Luiz Rhodolfo 3,3 milyon € Alexander Milosevic 1 milyon € Pedro Franco 2,4 milyon € Danny (Kiralık) - Ersan Gülüm 2 milyon € Egemen Korkmaz Bonservissiz Julien Escude Bonservissiz Sidnei (Kiralık) 200 bin euro Matteo Ferrari 4,5 milyon € Tomas Sivok 4,7 milyon € Tomas Zapotocny 4,5 milyon €

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Beşiktaş, Vida'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna ekibine veda eden tecrübeli stoper Vida'nın hangi takıma gideceği merkala bekleniyordu. Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayan ancak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.Vida'nın önünde birçok seçenek olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini vurgulayan Mrmic, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu ve nerede oynamak isterse, orada oynayabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, ciddi yatırımları olan bir kulüp. Umarım benim dediğim gibi olacak." dedi.Vida transferinin Mitrovic'i etkilemeyeceğini de vurgulayan çalıştırıcı, "Vida geldiğinde Mitrovic gitmeyecek, o da takımda kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadı, kupa maçlarında ve ligde de oynadı. Henüz yaşı genç. Çok fazla dakika alamıyor şu anda, ama o Beşiktaş'ın geleceği" diye konuştu.Pazarlama başarısıyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan adeta kale gibi savunmayı sadece 1.7 milyon euroluk maliyetle oluşturdu. Siyah-beyazlı yönetim, kaleci Fabri, Gökhan Gönül, Pepe ve dün sözleşme imzalanan Domagoj Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.Beşiktaş Kulübü savunmada sadece Adriano için Barcelona'ya 600 bin euro bonservis verdi. Sözleşmede yer alan özel madde gereği, siyah-beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Barça'ya 1.1 milyon euro ödedi. Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş'ın kasasından toplam 1.7 milyon euro çıktı.