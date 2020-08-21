Beşiktaş bedava 10 numara peşinde; Jeff Hendrick

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu nedenle güçlü ve alternatifli bir takım kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferde gaza bastı. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda istikrarsız performans gösteren Adem Ljajiç'in yerine 10 numara arayışları başlamıştı.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş aradığı ismi İngiltere'de buldu: Jeff Hendrick...



İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR



Ada temsilcisi Burnley'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. İrlandalı oyuncu, İstanbul'da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, Siyah-Beyazlılar'dan 3 senelik sözleşme ve yıllık 700 bin Euro garanti ücret talep etti.



Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick'e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız ora saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye'ye gelecek.



