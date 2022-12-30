Beşiktaş 'BAY' geçiyor

Yeni yıldan sonra lig maçları, hafta içi oynanacak. Fakat Beşiktaş, bu arayı boş geçecek.



Siyah-Beyazlılar, bay haftası sonrasında da İstanbul'dan çıkmayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Ocak'ta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.



Liderin 7 puan gerisinde



Şenol Güneş'in öğrencileri, hem zirve ile arasındaki farkı açmamak hem de Mavi Şimşekler'e yaklaşmak istiyordu. Nitekim zorlu mücadeleyi kazanan Kara Kartal, puanını 26 yaptı. Adana ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren SiyahBeyazlılar, lider Galatasaray'ın ise 7 puan gerisinde yeni yıla girip, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.





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