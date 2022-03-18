Beşiktaş, Batshuayi için bekliyor

Beşiktaş yönetimi, Batshuayi transferi için aceleci davranmıyor. Siyah beyazlı ekip, golcü oyuncunun bonservis bedeli ve yıllık ücretinde indirim olasılığını değerlendiriyor.



Galatasaray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip.



Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor. Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.



PİYASA DEĞERİNE GÖRE ADIM ATILACAK



Takımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip. Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor.



Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.





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