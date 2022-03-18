Beşiktaş, Batshuayi için bekliyor

Beşiktaş, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Batshuayi için hem kulübünün hem de oyuncunun maaşında indirim yapmasını bekliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Batshuayi için bekliyor
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18 Mart 2022 09:36
Beşiktaş yönetimi, Batshuayi transferi için aceleci davranmıyor. Siyah beyazlı ekip, golcü oyuncunun bonservis bedeli ve yıllık ücretinde indirim olasılığını değerlendiriyor.

Galatasaray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip.

Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor. Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.

PİYASA DEĞERİNE GÖRE ADIM ATILACAK

Takımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray maçında yedek kalıp oyuna sonradan giren sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi için yönetim daha farklı bir plana sahip. Beşiktaş, İngilizlerin sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Batshuayi piyasa değerinin altında bırakma olasılığını değerlendiriyor.

Batshuayi'nin de 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını düşürmesi durumunda kalmasına sıcak gözle bakılacak.

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