Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde hedefi açıkladı!

Başkanı, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlandı vele ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, transferde önceliklerinin ofansif orta saha oyuncusu almak olduğunu belirtti.İlk amacın takımdan oyuncu göndermek olmadığını belirten Fikret Orman, "Para kazanma üzerine kurulu bir kulüp değiliz. Bizim kazancımız başarı. Beşiktaş'ın başarılı olması için oyuncuların parasını ödemesi ve bütçesi içinde hareket etme zorunluluğu var. Sezon başından bu yana Beşiktaş onu, bunu satıyor, şunu satıyor diye bir algı operasyonu var. Şu ana kadar 3 oyuncu sattık. Biri Tosic, 32 yaşındaydı ve gitmek istedi. Yüksek bir talep gördü ve 1 sene sonra boşa çıkacak bir oyuncuyu değerlendirdik. Mitrovic'i sattık. Mitrovic Beşiktaş'ta faydalı olamadı, iyi bir oyuncuydu ama katkı sağlayamadı. 3. olarak Fabri. Onun da 1 senelik sözleşmesi kalmıştı. 1 sene sonra boşa çıkacağına, Premier Lig'e bir oyuncu gönderdik. Türkiye'de euro bazında 2 bin liraya yakın bir kur farkı oluştu. Gelirler TL, giderler euro oranlı. Çok kıymetli oyuncularımız var ve iyi bir teklif gelince değerlendiriyoruz. Onların yerine de yenilerini alıyoruz. Netice itibariyle Beşiktaş bir vitrin takımı ve bu avantajı kullanmaya çalışıyoruz. Şartlar olursa iyi fiyatlara pazarlıyoruz" dedi.Vida'nın ayrılık ihtimali üzerine görüşleri sorulan başkan, "Futbol enteresan bir oyun. Yaptığınız işler yaptıktan sonra çok çabuk tenkit edilebilir. Yapmadan önce de soru işareti. Bir oyuncuyu alırsınız, çok güzel derler ama performansı iyi olmayınca tenkitlere tabii oluyor. Vida transfer ederken önemli bir oyuncuydu. Sezon başı da alabilirdik, bonservisini bekleyerek devre arasında aldık. Sevdiğim bir oyuncu. Vida ile alakalı, alırken 6 ay sonra satacağız diye almadık. Beşiktaş'a katkı sağlasın diye aldık. Şu anda da aynı durumda. 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok. Vida'yı satmak için almadık. Nispeten genç bir oyuncu, 28 yaşında, aynı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.Pepe iddiaları için konuşan idareci, "Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli. Taraftarlık duygusal bir şey, başka türlü bakılıyor. Milyon eurolar konuşulunca duygusal düşünülüyor. Futbolcular kendileriyle alakalı bir şey olunca duygusal değillerdir, menfaatlerini düşünerek hareket ederler. Bizim de duygusal davranma şansımız sıfır. Taraftar olarak gitmesin kalsın, iyi çocuk oluyor. Her seferinde mantıklı karar vermeye çalışıyoruz ve böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Negredo'nun ayrılacağı sinyalini veren Beşiktaş başkanı, "Negredo çok önemli bir kariyer, çok iyi bir oyuncu, çok da sevdiğimiz bir oyuncu. Geçen sene bekleneni veremese bile taraftar çok sahip çıktı. Şöyle bir dezavantajı oluştu. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken, santraforlar inanılmaz başarılı işler yaptılar. Böyle olunca da beklenti çok yüksek. Negredo elinden gelen gayreti gösterse de, camianın beklediği performansa ulaşamadı, buna hocası da dahil. Şenol hoca bunu dile getirdi. Hayatın gerçekleri var. Duygusallık kolay da, icraati yapmak başka şey. Bir oyuncuya talip çıktı diyelim, gideceğim diyor, kulüp tarafından olunca farklı bakılıyor. Biz Sosa'yı göndermek istememiştik. Ben gitmek istiyorum dedi ve seviyoruz, kal dedik, dinlemedi, gitti. Oyuncu ile alakalı olunca bu oluyor da, kulüp tarafında da stratejiler değişiyorsa, bunu ifade ediyoruz. Negredo benim de, hocanın da sevdiği bir oyuncu ama ülkenin de, Beşiktaş'ın da gerçekleri aynı değil. Geçen sene şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımdık, bu sene değiliz. Ona göre de hareket edeceğiz" sözlerini paylaştı.Talisca'nın yerine oyuncu aradıklarını vurgulayan Fikret Orman, "Ben biriyle konuşsam bile, bunu şu anda anlatmam. Beşiktaş'ın kadro yapısına bakınca, her mevkide ağırlıklı oyuncularımız var. Baktığımız mevkilere bakarsak, ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Ondan sonrası için gidenlere bakarak devam etmek zorundayız. Kimse gitmezse, bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz. Gidenlere göre konsantre olmak zorundayız. Hayali şeyler değil. Beşiktaş'a kanat oyuncusu bakmanın manası var mı? Yok. 6-8 numarada, ön liberoda oyuncularımız var mı? Var. O mevkilerde oyuncu konuşmanın anlamı yok." bilgisini verdi.Kulüplerin mali durumu için Fikret Orman, "Hiçbir kulübün mali durumuyla açıklama yapmak haddime değil. Bizim açımızdan bir problem yok. Al, al, al, al, paçavra at dönemi bitti, sat, sat, al dönemi başladı diyoruz, onu uyguluyoruz. Yaptığımız işin özünü önceden söyledik" diyerek sözlerini noktaladı.