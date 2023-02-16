Beşiktaş Başkanı Çebi, Hatay'da depremzedelerle buluştu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yetkililer ve depremzedelerle bir araya geldi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı kulübün bölgede yürüttüğü yardım faaliyetlerini inceleyen Çebi'ye Asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol ile eski yöneticilerden Fırat Fidan da eşlik etti.



Ahmet Nur Çebi, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek, siyah-beyazlı kulübün yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.



Yardımların devam etmesi gerektiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'ın yardımları nedeniyle Çebi'ye teşekkür etti.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile de bir araya gelen Çebi ve beraberindekiler, siyah-beyazlı kulübün kurduğu çadır kenti ziyaret etti.



Çadır kentte depremzedelerle bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, bölgede yardım faaliyetlerine katılan Beşiktaşlı taraftarlarla da buluştu. Tüm takım taraftarlarının deprem bölgesinde güzel işler yaptığını ifade eden Çebi, şunları kaydetti:



"Çadır kent çok güzel olmuş. Beşiktaş'ın taraftarları özeldir ve duygusaldır. Gönüllülerimiz, depremin ardından duş dahi almadan görev yapıyorlar ama onlar herkesten temizler. Beşiktaş dernekleri de depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına çalışıyorlar. Ülkenin el birliğiyle sarıldığı, birbirine yardım ettiği, beraberliğin en güzelini gösterdiği bir süreç yaşıyoruz. Buradakilere geçmiş olsun, ölenlere de rahmet diliyoruz. Burada olmamızın nedeni acıları paylaşmak. Çarşı'nın çocukları kadar diğer kulüplerin gençleri de bizim için çok kıymetli. Biliyoruz ki onlar da çok güzel şeyler yaptılar. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum."





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