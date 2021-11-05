Beşiktaş Başkanı Çebi'den örnek davranış

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, örnek bir davranışa imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Başkanı Çebi'den örnek davranış
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05 Kasım 2021 23:05
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'te engeli dolayısı ile evde eğitim gören lise öğrencisine takımının formasını gönderdi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İsmail Aydın'ın koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve evde eğitim gören özel öğrencimizin okul müdürü Zafer Yılmaz, öğrencimiz ile Çebi'yi görüştürmüştür. Öğrencimiz Çebi'den forma isteğinde bulunmuş, Sayın Çebi, en kısa sürede takımın formasını öğrencimize ulaştırmıştır." denildi.


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