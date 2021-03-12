'Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon'

"İKİ MAÇI ALIRSA ŞAMPİYON"

"CÜNEYT ÇAKIR'I YEDİRMEM"

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik maçı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Beşiktaş'la ilgili sözleri...Hepsini yazarız... Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler. Benim görevim rezillikleri söylemek ve hiçbir takımın hakkının yenmemesini kendi çapımda sağlamak. Her kim ki Beşiktaş'ın haklı mücadelesinde onları boğmaya kalkarsa karşılarında benim gibi insanları bulurlar.Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor...