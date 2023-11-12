Beşiktaş - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
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12 Kasım 2023 01:15
Son güncelleme 12 Kasım 2023 01:23
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş
Mert, Rosier, Necip, Bailly-Onur, Amir, Salih, Ghezzal, Gedson, Zaynutdinov, Muleka

Başakşehir
Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Deniz, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.


Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Eksikler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rebic sınırda

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

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