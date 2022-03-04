Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hakemi açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 00:01
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği duyuruldu.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.