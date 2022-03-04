Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği duyuruldu.
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği duyuruldu.
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.