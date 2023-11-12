Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz | BJK - Başakşehir maçı canlı izle HD

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.