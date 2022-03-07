Beşiktaş Başakşehir maçı BEIN izle, BJK maçı linki

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beIN Beşiktaş Başakşehir canlı yayın linki! Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA













BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE



BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE







SÜPER LİG'DE 28. RANDEVU



İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.



İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.



BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM DERBİ ÖNCESİ CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.



Başakşehir'de ise bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.



BEŞİKTAŞ, BU SEZON İÇ SAHADA İYİ



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.



Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.



Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic yer almadı.



Medipol Başakşehir'de ise tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.



BEŞİKTAŞ'IN ZORLU RAKİBİ BAŞAKŞEHİR



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.



İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



SON 4 MAÇIN SKORU AYNI: 3-2



İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.



Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.



Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ, EVİNDE DE ZORLANIYOR



Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.



Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.



Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.



BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.



11'LER



Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Serdar, Umut; Can, Atiba; Ghezzal, Alex, Kenan; Güven.







Medipol Başakşehir: Volkan; Caicara, Leoardo, Ravil, Hasan Ali; Tolga; Serdar, Aleksic, Berkay, Trezeguet; Okaka.







İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI



Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Siyah beyazlıların, 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.



Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor.









Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.Başakşehir'de ise bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic yer almadı.Medipol Başakşehir'de ise tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.: Ersin; Rosier, Welinton, Serdar, Umut; Can, Atiba; Ghezzal, Alex, Kenan; Güven.Volkan; Caicara, Leoardo, Ravil, Hasan Ali; Tolga; Serdar, Aleksic, Berkay, Trezeguet; Okaka.Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Siyah beyazlıların, 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

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