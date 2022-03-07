Beşiktaş Başakşehir izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

11'LER

: Ersin; Rosier, Welinton, Serdar, Umut; Can, Atiba; Ghezzal, Alex, Kenan; Güven.

Volkan; Caicara, Leoardo, Ravil, Hasan Ali; Tolga; Serdar, Aleksic, Berkay, Trezeguet; Okaka.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Siyah beyazlıların, 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON İÇ SAHADA İYİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM DERBİ ÖNCESİ CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Bakakşehir'de ise bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic yer almadı.

Medipol Başakşehir'de ise tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇIN SKORU AYNI: 3-2

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 28. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE DE ZORLANIYOR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.