Aradöneminde şu ana kadar sadece Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u alan'ta taraftarlar transfer beklerken yönetimin Barcelona'lıiçin yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.Siyah beyazlılarda takıma liderlik edecek bir ön libero alınmasını isteyenyönetim Katalan devi ile temasa geçti.Bu sezon 15'i ilk 11'de olmak üzere Barça forması ile 21 maça çıkan ancak son karşılaşmalarda kadroya girmekte sıkıntı yaşayanifade edildi.BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EURO ÖNERDİBeşiktaş yönetimi de İspanyol futbolcu için kulübüne. Ancak Barcelona sezon başında Girona'dan 3.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Romeu'yuplanlıyor.İspanyol devi Romeu'yu göndermek içinsiyah beyazlılar rakamın düşürülmemesi nedeniyle bu oyuncunun transferini askıya aldı.