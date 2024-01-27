Beşiktaş, Barcelona'yı ikna edemedi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş yönetimi, İspanyol ön libero Oriol Romeu'nun transferinde Barcelona'yı ikna edemedi. Siyah beyazlılar, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Romeu için 2 milyon Euro önerirken, Barcelona 3.5 milyon Euro'dan geri adım atmayınca taraflar transferde anlaşma sağlayamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Barcelona'yı ikna edemedi!
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27 Ocak 2024 09:53
Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u alan Beşiktaş'ta taraftarlar transfer beklerken yönetimin Barcelona'lı Oriol Romeu için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.

Siyah beyazlılarda takıma liderlik edecek bir ön libero alınmasını isteyen Fernando Santos'un talebi üzerine yönetim Katalan devi ile temasa geçti.

AYRILMA FİKRİNE SICAK

Bu sezon 15'i ilk 11'de olmak üzere Barça forması ile 21 maça çıkan ancak son karşılaşmalarda kadroya girmekte sıkıntı yaşayan Oriol Romeu'nun da takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EURO ÖNERDİ

Beşiktaş yönetimi de İspanyol futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro önerdi. Ancak Barcelona sezon başında Girona'dan 3.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Romeu'yu göndermeye sıcak baksa da transfere ancak kendi istediği şartlarda onay vermeyi planlıyor.

ASKIYA ALINDI

İspanyol devi Romeu'yu göndermek için 3.5 milyon Euro bonserviste ısrar ederken siyah beyazlılar rakamın düşürülmemesi nedeniyle bu oyuncunun transferini askıya aldı. 

 
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