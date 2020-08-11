Beşiktaş, Balotelli'nin menajeriyle görüştü

Beşiktaş'ta transfer gündemi hızla hareketleniyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, İtalyan forvet Balotelli'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Balotelli'nin takımı Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



MALİYETİ BELLİ OLDU



Haber Global'in haberine göre; Erdal Torunoğulları'nın görüşmesi sonrası transferin maliyeti de belli oldu. 30 yaşındaki forvetin 1 senelik bedeli bonuslar dahil 3 milyon avro olacak.



Beşiktaş yönetimi, yapacağı toplantıdan sonra Balotelli'ye resmi teklif yapılıp yapılmayacağına karar verecek.



