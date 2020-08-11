Beşiktaş, Balotelli'nin menajeriyle görüştü

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Mario Balotelli'nin menajeriyle görüştü.

, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, Balotelli'nin menajeriyle görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 22:39
Beşiktaş'ta transfer gündemi hızla hareketleniyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, İtalyan forvet Balotelli'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Balotelli'nin takımı Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Haber Global'in haberine göre; Erdal Torunoğulları'nın görüşmesi sonrası transferin maliyeti de belli oldu. 30 yaşındaki forvetin 1 senelik bedeli bonuslar dahil 3 milyon avro olacak.

Beşiktaş yönetimi, yapacağı toplantıdan sonra Balotelli'ye resmi teklif yapılıp yapılmayacağına karar verecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için