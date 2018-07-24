  •  
    Ada'da 1 numaradan "AYRILIK" mesajı geldi
  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Ricardo Quaresma'dan Çin'e TRANSFER yanıtı
  •  
    F.Bahçe'de operasyon! Ağabey-kardeş, çılgınlık
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."

Beşiktaş, B36 Torshavn maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Faroe Adaları'nda oynayacağı B36 Torshavn karşılaşmasının hakemi hakem Yevhen Aranovskiy oldu.

Kaynak: AA
Beşiktaş, B36 Torshavn maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 16:22
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için