Beşiktaş B36 Torshavn maçı canlı şifresiz izle (Smart Spor İzle)

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor

Divock Origi için Beşiktaş yorumu!

Fikret Orman'ın Mandzukic hayali

Olympiakos'tan Beşiktaş için transfer açıklaması!

Torshavn'dan Beşiktaş itirafı: "İşimiz çok zor"

Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek!"

Fikret Orman'dan Gomez transferi için açıklama

Fikret Orman: "Harun ile ilgilenmiyoruz, Tolga ile devam"

Oğuzhan Özyakup'un tercihi "sekiz numara"

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, evinde B36 Torshavn'ı ağırlıyor. Kara Kartal, ilk karşılaşmada alınan galibiyetin rahatlığı ile sahaya çıkıyor.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Çarşamba günü yapacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 206. kez mücadele edecek.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde yarın Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak.Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi için transfer yorumu geldi.Beşiktaş'ın forvet transferi için ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Liverpool'un forveti Divock Origi için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.İngiliz spor yorumcusu Shaka Hislop, Origi'nin Beşiktaş'a transfer olmasının iki kulüp için de olumlu sonuçlanacağını belirtti.Origi'nin Beşiktaş'a olası transferini yorumlayan Hislop, ''Liverpool, bonservisi ile satıp para kazanmak istiyor. Bu mantıklı ancak Origi için büyük bir pazar yok. Beşiktaş'a gitmesi hem futbolcu için hem de iki kulüp için en iyisi olur. Belki opsiyonlu kiralanır, sözleşmesi daha sonra alınır. Kağıt üstünde bir şekilde hallederler. Ama Beşiktaş transferini çok mantıklı buluyorum.'' dedi.2014'te Liverpool'a katılan 23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık olarak geçirmiş ancak sadece 6 gol atabilmişti.Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın aklındaki isim Mario Mandzukic...Forvet için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, Juventus'un Hırvat yıldızı Mario Mandzukic'ten vazgeçmiş değil. Siyah-Beyazlılar, golcü oyuncu için çok gizli bir operasyon yürütürken Negredo'nun gitmesi halinde maaş bütçesinde oluşacak boşluk Mandzukic için kaynak olacakBeşiktaş'ta gündem 10 numara ve forvet transferi. Siyah-Beyazlılar, bir yandan yüksek ücretinden dolayı Alvaro Negredo ile yolları ayırmaya çalışırken diğer yandan da yerine gelecek isim yoğun bir mesai harcıyor.Vincent Aboubakar başta olmak üzere birçok isimle görüşmeler sürerken başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Juventus'un yıldızı Mario Mandzukic'ten de vazgeçmediği öğrenildi. Hırvat golcünün Juventus'taki durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan İtalyan ekibindeki gelişmelere göre kiralama teklifini resmen yapmayı planlıyor.Alvaro Negredo'yla yolların ayrılması halinde maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk bir kaynak yaratacak olan Beşiktaş, bu parayı Juve'de 3.5 milyon Euro civarında bir ücret alan kazanan Mandzukic'e vermeyi önerecek.Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.Önceki gün Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Mario Mandzukic'le Marmaris'le tatil yaptığı söylentileri sosyal medyada Siyah-Beyazlı taraftarlarda büyük heyecana yol açmıştı. Bunun ardından Beşiktaşlılar, diğer transferlerde olduğu gibi Mandzukic'in hesabını 'Come to Beşiktaş' mesajı yağmuruna tuttu.Yunan ekibi Olympiakos, takımın İranlı yıldızı Karim Ansarifard için Beşiktaş ile görüşmediklerini açıkladı.Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan İranlı forvet Karim Ansarifard için Yunan ekibi Olympiakos'tan transfer açıklaması geldi.Olympiakos'tan yapılan yazılı açıklamada ''Beşiktaş'tan Ansarifard'a gelen bir teklif yok. Türk kulübü ile bu transfer hakkında hiç konuşmadık.'' denildi.2016-2017 sezonunun devre arasında Panionios'tan 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a transfer olan Ansarifard, geçen sezon Pire ekibiyle çıktığı 28 maçta 18 gole imza atmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İranlı futbolcu, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da performansıyla göz doldurmuştu. Ansarifard, İran'ın grupta oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyerken, turnuvayı 1 golle tamamlamıştı.Beşiktaş'ın, 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı B36 Torshavn karşılaşması öncesi Faroe Adaları temsilcisinin teknik direktörü Jakup A Borg basına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği B36 Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A Borg, işlerinin zor olduğunu söyledi.A Borg, mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor." dedi.Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.B36 Torshavn oyuncusu Odmar Faerö ise siyah-beyazlı ekipte uluslararası deneyime sahip oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık." diye konuştu.Bu arada Faroe Adaları temsilcisi, 2 Ağustos Perşemba günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı öncesi açıklamalarda bulundu."Ülkemizde olması gereken değerler var, bunu hayata geçirirken zorluklar zorluklar çekiyoruz. Bugün Necip burdaysa hak ettiği için burada. Doğru ilkeleri koyup bunları devam ettirmek hem kendi için hem arkadaşları için önemli. Ne zaman neyin olacağı belli olmuyor. Önemli olan buradaki ilişkileri doğru kavrayabilmek. Biz de karar verirken zorluklar çekiyoruz. Oynayacak kadro ile ilgili. Belki de değişiklik yapmayacağız. Bir hazırlık maçı olarak da görüyoruz, turu geçmek de önemli. İlk maçtaki aldığımız 2-0lık skor avantaj olarak gözükse de biz turu istiyoruz.Rakibin konumu itibariyle agresifliğini ikinci plana düşürdük. Oyunda hakimiyeti yükseltmemiz boğuşmayı engelledi. Sert ve hırslı oynuyorlar. 0-0'ken de 2-0'ken de savunma anlayışıyla oynadılar. Kontratak oynayacaklar. Daha iyi oynamamız gerkiyor, o saha zemini ve topun kötülüğünden arınmış olacaklar. Güzel futbol oynamalarını bekliyorum. Daha çok idman ve daha çok çalışan kadroda olacak. Az idman yapan kadroda olmayacak.İlk hedefimiz turu geçmek. Oynayan arkadaşlarımızdan isteğimiz güçlerini iyi kullanması. Henüz kadromuz oluşmadı, giden gelen olabilir. Hala bazı şeyler netleşmiş değil.""Bazı mevkilerde sıkıntı var, forvette 5 futbolcumuz var. Hangisine şans verirsiniz? Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular ama önemli olan daha iyi olup diğerinin öne geçmesi. Gomez vardı, Cenk onun önüne geçti. Larin geçen sezon kısa süre aldı, iyi göründü ve şimdi de o şansı kullanıyor. Bakacağız. Hangisi daha iyiyse onu oynayacağız. Negredo iyi oynasa Vagner'in kalmasına, Vagner iyi oynasa Negredo'nun kalmasına gerek yok""Fabri'nin gitmesi bizim gündemimizde yok. Kaleci transferi de şu anda gündemde değil, Tolga'dan da memnunum, gayet iyi gidiyor, sözleşmesi de devam ediyor. Kalecinin durumunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Aynı parayı verip Fabri gibi bir kaleci almak doğru değil""Fransa maçına bakarsan 'Muslera kötü kaleci' dersin. Ama Muslera iyi bir kaleci. Tolga da maç kurtarabilecek, iyi bir kaleci. Fabri'nin gitmesini istemezdim ama göndermek zorunda kaldık. Fabri hatalı gol yemedi mi? Tolga'nın hak ettiği halde oynamadığı çok maç var""Negredo ve Vagner Love'ı beğeniyorum. Boşta olsalar 'alalım' diyebilirim. Slimani şimdi konuşuluyor, yazılıyor, alabiliriz, maliyeti yüksek ama buraya geldiği zaman olmayabilir, verim alamayabiliriz.""Boyu uzun, hava toplarında iyi, yavaşlığı hakkında tereddütlerim var. Transferde her anlamda değişiklik olabiliyor. Pepe 1 haftadan beri idmanda, onları oynatamayacağım. Enzo'nun da zaman ihtiyacı var. Pahalı bir oyuncu olarak genç olmasına rağmen Mitrovic, kenarda bekliyordu. Riskleri hem ekonomik hem teknik olarak yapmak zorundayız. Pepe - Vida kalıyorsa, bir stoper arayışımız yok.Vida gider mi? Başka biri gider mi? Bilmiyorum. Geçen sene takım yaparken de sıkıntımız vardı, bu sezon da var ama Enzo fizik ve çalışma olarak iyi. En az verim beklenen Tosic'in gidişini kayıp olarak görüyorum, bunu da söyleyeyim."Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Mario Gomez hakkında açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Mario Gomez hakkında açıklamalarda bulundu.Mario Gomez'in transfer gündemlerinde yer almadığını ifade eden Orman, "Mario Gomez'i biz göndermek istemedik, kendisi ayrılmak istedi, biz kalmasını çok istedik. Mario Gomez'den bize bir talep yok, dolayısıyla bizim de kendisiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Gomez'i taraftarımız çok seviyor, Ferdinand etkisi yarattı ancak Beşiktaş'ın forvet transferinden önce ofansif orta saha oyuncusu ile ilgileniyoruz, bizim için daha doğru strateji" dedi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin'in transfer gündemlerinde olmadığını ve yola Tolga Zengin ile devam edeceklerinin sinyalini verdi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Harun Tekin'in gündemlerinde olmadığını ve Tolga Zengin ile yola devam edecekkerinin sinyalini veren Orman, "Harun Tekin için çok alıcı olmadık, Galatasaray ilgilenmişti. Ali başkan bizim çok sevdiğimiz bir isim, genel sohbet içerisinde böyle bir konuşma oldu. Harun üzerine sohbet ettik, bizim için şu anda Harun hamlemiz gözükmüyor. Tolga Zengin müthiş bir kaleci, bana göre de Fabri'den daha iyi bir kaleci. Tolga'nın bir maçta şansızlığı oldu. Tolga'nın bu sezon çok iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Süreç içerisinde bir hamle yapar mıyız, bilmiyorum ama ben Tolga'ya bu konuda çok güveniyorum" dedi.Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan PSV Eindhovenlı oyuncu Isımat Mirin hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Orman, "İlgilendiğimiz oyuncular var, isimlerini vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Basın Beşiktaş'a çok transfer yapıyor, kadromuz o kadar geniş değil. Forvet için yazıyorlar ama şu anda kadromuzda 5 tane forvet oyuncusu var. Beşiktaş'ın şu anda birinci konsantrasyonu ofansif bir orta saha. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, taraftar ya da camia baskısından çekinmiyorum, ben bu kulübün başkanıyım" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 8 numara pozisyonunda kendini daha rahat hissettiğini söyledi.Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 10 numara veya ön libero yerine orta sahadan atak yapan sekiz numara pozisyonunda oynamayı daha çok sevdiğini belirtti.Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübün resmi dergisinin ağustos sayısında yer alan röportajında, "Öne doğru oynamayı daha çok seviyorum. On numara da defansif orta saha da değil. Tam aralarında. Orta sahadan atak yapan sekiz numara olarak tam aralarında olmayı daha çok seviyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.Siyah-beyazlı futbolcu "Takımın DJ'yi benim. Yabancı-yerli çok futbolcu olduğumuz için her türlü şarkıyı soyunma odasında çalıyorum. Çünkü hiç kasmadan, maça rahat çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Futbolcu olmayı çok istediğini belirten 25 yaşındaki Oğuzhan, "Şansınızı siz kendiniz yaratırsınız, ancak iyi bir öğrenci olduğum söylenemezdi. Ama futbolcu olmayı hakikaten çok istedim. Çok çalışmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.