Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Omar Colley

Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.
Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.
Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.
Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.
Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.
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