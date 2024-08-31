Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Omar Colley

Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Omar Colley
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31 Ağustos 2024 22:12
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 22:22
Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir." denildi.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi.

Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.

Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.

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