Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Arouca'ya kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
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28 Ağustos 2023 21:07
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 21:25
Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusunun Arouca'ya kiralandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hamburg'ta geçirmişti.

Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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