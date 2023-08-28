Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusunun Arouca'ya kiralandığını duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hamburg'ta geçirmişti.
Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hamburg'ta geçirmişti.
Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.