Beşiktaş, ayrılığı açıkladı

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, ayrılığı açıkladı
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19 Ağustos 2023 16:04
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 16:09
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, genç oyuncusu Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

 Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcuyu 2020 yılında Dinamo Zagreb'in ikinci takımından kadrosuna katmıştı.

Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe'ye kiralanmıştı.

Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 

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